Publicado 17/04/2021 21:40

Rio - O ‘Altas Horas’ deste sábado, dia 17, conta com o humor, talento e simpatia de Simone & Simaria. As cantoras repassam com Serginho Groisman a trajetória da dupla, da infância humilde ao sucesso na música sertaneja, e comentam os projetos que ainda estão por vir. Simone também compartilha as emoções sobre a chegada de Zaya, sua filha caçula. Para animar ainda mais a noite, a dupla canta sucessos da carreira e é surpreendida no programa com uma notícia especial.

Alice Caymmi também solta a voz no palco do 'Altas Horas' e entona canções como ‘Tudo Que For Leve’, de seu primeiro CD. Filha de Danilo Caymmi e neta de Dorival Caymmi, a cantora ainda fala sobre o legado familiar e como foi crescer em um ambiente repleto de referências artísticas.



Também participam desta edição a atriz Larissa Manoela, que dá detalhes sobre os seus próximos trabalhos na TV Globo, o cantor Emicida, que aborda a importância das campanhas contra a fome, além da jornalista e apresentadora da GloboNews Aline Midlej, que compartilha o seu dia a dia profissional.



Outra presença confirmada neste ‘Altas Horas’ é a ex-BBB Fani Pacheco. No programa, ela dá a sua opinião sobre a atual edição do Big Brother Brasil e fala sobre o seu sonho de se tornar psiquiatra e desmistificar assuntos ligados a transtornos mentais e emocionais.