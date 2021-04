Maju Coutinho Reprodução

Rio - A jornalista Maju Coutinho desabafou, ao vivo, sobre o caso de uma porteira de prédio de luxo, em bairro nobre de Goiânia, no estado de Goiás, que foi alvo de xingamentos racistas por parte de um morador. Após entrevistar a vítima, a apresentadora do "Jornal Hoje", da TV Globo, demonstrou sua indignação com o ocorrido.

“Solidariedade à ela. Racismo arraigado. Tem que punir mesmo. Que que é isso?! Dinheiro tem, tudo tem, educação não tem, consciência não tem? Olha, nós também tentamos entrar em contato por telefone com Vinicius Pereira da Silva mas ele não atendeu. Ele tem que se apresentar pra depor até amanhã”, informou a jornalista.

O caso ocorreu neste domingo (18), em condomínio de classe alta, no bairro de Jardim Goiás, região nobre de Goiânia, capital do estado de Goiás. Uma porteira registrou, em vídeo, o momento em que um morador a agride verbalmente com xingamentos racistas, como "macaca" e "chimpanzé".

O morador teria se irritado após ter sido impedido de entrar na garagem do prédio sem se identificar, considerando que o homem estava sem o controle de acesso. A vítima seguiu o protocolo de segurança padrão do local quando foi ofendida pelo morador.