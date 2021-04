Caio participa do ’Mais Você’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 09:41 | Atualizado 21/04/2021 09:55

Rio - Caio Afiune, de 32 anos, participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira. O fazendeiro tomou café da manhã com Ana Maria Braga e falou sobre sua participação no "BBB 21". Ele foi eliminado do reality show com 70,22% dos votos em disputa com Fiuk e Gil.

fotogaleria

Publicidade

No bate-papo, Caio falou sobre o amor que tem pela mulher, Waléria, e pelas filhas. O fazendeiro também afirmou que esse sentimento aumentou no reality show. "É muito novo esse sentimento com essa proporção, com essa força. Quando eu cheguei aqui que eu fui vendo tantas coisas que eu poderia fazer a mais... Conquistei coisas que o dinheiro não compra, que é esse amor. Tudo é pra elas", disse Caio sobre sua família.

Ana Maria Braga perguntou se Caio finalmente vai casar com Waléria. "Com certeza. Inclusive, eu pedi ela em casamento de novo. Eu falei 'eu sei que já te pedi, mas vou pedir de novo: casa comigo".

Publicidade

Na reta final, Caio já estava mostrando sinais de irritação com o confinamento. O fazendeiro confirmou que realmente estava estressado por estar tanto tempo longe de casa. "Estava no limite, muito cansado. Eu não conseguia mais olhar e ver que faltavam ainda 14 dias. Estava tenso. Deu", afirmou.

Amizade com Rodolffo

Publicidade

Ana Maria exibiu um compilado de momentos de Caio com Rodolffo, seu grande amigo no "BBB". Caio já era fã de Rodolffo antes de entrar no programa. "Eu lembro dele entrando. Eu não acreditei. Foi uma sensação... Eu pensei 'só posso estar sonhando'. Eu vou viver o BBB e ainda com o cara que eu sou fã. Foi muito gostoso a gente ter feito amizade, tudo que ele fez por mim...", disse Caio.

O próprio Rodolffo também participou do programa e conversou com Caio ao vivo. "O que eu tenho pra dizer é só parabenizar pela participação e agradecer pela amizade que a gente teve lá dentro. O mundão está esperando ele aqui fora e ele está cheio de compromisso. Segura o cinturão aí", disse o sertanejo para o amigo.