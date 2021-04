Maju Coutinho é a atual apresentadora do ’Jornal Hoje’ Globo/Fabio Rocha

Publicado 21/04/2021 12:13

Rio - O "Jornal Hoje" completa 50 anos nesta quarta-feira. Maria Julia Coutinho, apresentadora titular do vespertino, é só alegria por estar à frente do noticiário da TV Globo. "É uma dupla realização estar à frente do 'JH'. Primeiro pela importância desse telejornal, sua história, por fazer parte desse time incrível de apresentadores que deixaram sua marca. E ancorar este telejornal no seu cinquentenário, que ocorre no mesmo período de uma pandemia e de uma epidemia de notícias falsas, é marcante na trajetória de qualquer profissional. É clichê, mas é real: estamos vivendo a história em toda sua fúria. Ainda levará tempo para desvendarmos tudo que o está acontecendo", analisa.

O "JH" é considerado o "jornal do gerúndio", por ser exibido no momento em que as notícias acontecem. Maju fala sobre o desafio de noticiar os fatos na hora em que eles estão acontecendo. "O 'JH' tem a característica de trazer o calor do momento, a notícia que chega naquele instante. Muitas vezes, o apresentador vai descobrindo o fato juntamente com o telespectador. Ninguém está preparado para o um rompimento de barragem, a queda de um avião, mas temos que estar a postos para o imprevisível, o imponderável e o improvável".

Em comemoração ao aniversário do jornal, uma série de reportagens será exibida nesta quarta-feira. "A série é costurada por fatos importantes que aconteceram no Brasil e no mundo durante ou pouco antes do horário do 'Jornal Hoje'. As reportagens especiais de aniversário deixam claro o DNA do 'JH': estar de olho no lance, captar o momento e apresentar as primeiras informações", explica.

"O 'JH' é um jornal companheiro, ele se entrelaça com a rotina do telespectador. É o companheiro da hora do almoço, do intervalo do trabalho, no qual o espectador vai desvendando, com o apresentador e com as equipes de reportagens, os acontecimentos em tempo real. A série mostra também os pontos nos quais o Brasil avançou e o caminho que ainda precisa ser trilhado. Conta com depoimentos de apresentadores que já passaram pelo telejornal, fatos históricos. Está muito emocionante", finaliza.