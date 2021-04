Por O Dia

Rio - O passado sempre volta. Há 18 anos, a morte de Sara mudou o destino de Alex Guzmán e da família Lazcano. Agora, em seu plano de vingança, Alex vai precisar ter cuidado, pois há segredos que estão fora de seu controle - saber quem realmente era Sara é apenas o começo.

Quem Matou Sara?, a série de drama e mistério que alcançou 55 milhões de assinantes em sua primeira temporada, retorna no dia 19 de maio, só na Netflix.Alex Guzmán enfrentará seu pior fantasma: a verdadeira personalidade de sua irmã Sara, que ele claramente nunca conheceu. Paralelamente, um corpo misterioso enterrado no pátio de sua casa se transforma em uma bomba que pode mandá-lo de volta à prisão. Por isso, ele não tem escolha a não ser investigar e juntar todas as peças que o levarão a montar a verdadeira e terrível história de Sara e sua relação com a família Lazcano.