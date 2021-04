Karol Conká no documentário ’A Vida Depois do Tombo’ Reprodução / Globoplay

Publicado 29/04/2021

Rio - O documentário "A Vida Depois do Tombo", focado na rapper Karol Conká, que teve sua imagem abalada após uma polêmica passagem pelo reality show "BBB 21", estreou nesta quinta-feira. No documentário, Karol mostra um lado mais sensível ao relembrar a morte do pai. Ela relaciona o tratamento que deu ao ator Lucas Penteado no programa com a lembrança paterna.

"Fiquei muito irritada, mas não era com o Lucas, era com essa lembrança que odeio", afirma a cantora no documentário. A rapper era muito ligada ao pai, que era alcoólatra e mudava de comportamento quando bebia.

"Meu pai nunca me viu cantar no palco, tinha 14 anos quando ele morreu, parece que nunca vou amenizar essa dor. Teve um momento da casa que o Lucas me lembrou muito ele, quando ficava agressivo, bebia, falava coisas desconexas e aparecia com o semblante doce no dia seguinte dando bom dia", disse a rapper, que parou de falar com o pai por conta da bebida. Ela prometeu retornar o contato quando ele estivesse sóbrio, mas esse encontro nunca aconteceu já que seu pai foi encontrado caído no chão por amigos no meio da chuva e levado para casa.

Ao levantar do sofá, ele caiu e ingeriu o próprio vômito, que foi aspirado pelos pulmões e causou sua morte. "Tinha essa coisa do meu pai estar sempre bêbado, era muito milagroso quando isso não acontecia. Ele jogava a cadeira, derrubava as coisas, ele era uma pessoa maravilhosa e reduziam ele aquele homem bêbado", disse.

A série mostra Karol abalada ao assistir vários momentos em que maltratou Lucas Penteado no reality show. O ator participaria do documentário, mas desistiu de reencontrá-la. "Que pena", lamentou Karol ao saber da desistência.

O ator, no entanto, aparece no documentário com um depoimento gravado. Ele disse que acredita em Deus e leu uma poesia para Karol. "Se você tem que falar alguma coisa, não é comigo, é com Deus, Ele vai te ajudar".

"Lucas, gostaria muito de te pedir perdão, que você tivesse aqui para olhar no meu olho e sentir o meu arrependimento. Me responsabilizo pelos meus erros. Seria um alívio encontrar pessoalmente, você, sua mãe, fui muita dura, muito feia. Peço desculpas pelo que fiz com o seu filho", disse Karol no documentário.

"Sua caridade em ter gravado esse vídeo, por esse gesto, você é um ser de luz, se tornou um dos grandes responsáveis pela minha mudança", completou.