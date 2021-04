Karol Conká descobre que Carla Diaz não quis participar de seu documentário Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 10:06

Rio - Com a estreia de A Vida Depois do Tombo', documentário de Karol Conká que estreou nesta quinta-feira no Globoplay, o público tem acompanhado as tentativas da rapper de reparar os erros cometidos no 'BBB 21'. Após comparar a relação que teve com o pai com os atritos com Lucas Penteado, a cantora tentou se redimir com Carla Diaz, mas a atriz negou o convite para participar da produção.

"É obvio, é óbvio que a Carla não viria. Eu magoei muito ela, eu expus ela em uma situação ridícula. Eu fico bem assustada quando eu vejo essa cena, que eu tô gritando com a Carla, humilhando ela [...] eu fico desconfortável porque realmente não é a pele que eu me sinto a vontade de habitar, não é esse o estado de espírito do qual eu me orgulho ou do qual eu realmente me encontro a maior parte do tempo. Entendo bastante ela não querer nunca mais olhar na minha cara ou nunca mais falar comigo e tá tudo bem. Eu peço desculpas mesmo, sinto muito", disse Karol, que ainda admitiu ter inventado o interesse da atriz por Arcrebiano, seu affair na época.

"Eu admito, eu admito que eu espalhei isso. Eu admito que eu me enganei, que eu me equivoquei e que eu acabei inventando isso na minha cabeça e acabei estragando muita coisa no jogo e nas relações", disse.