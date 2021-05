Por O Dia

Publicado 30/04/2021 17:22

Rio - Faustão está cada vez mais próximo do fim de sua atuação na Globo e a Band não deixou a oportunidade passar. Nesta sexta-feira (30), a emissora confirmou que está em negociações para receber o apresentador de volta. Segundo nota da empresa, o resultado das conversas será divulgado na semana que vem.

Em janeiro, foi revelado que o apresentador decidiu não renovar o contrato com a Globo , que vence no final deste ano, após 33 anos de trabalho na emissora. Ele não aceitou migrar do tradicional horário dominical para as noites de quinta.