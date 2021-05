Gilberto no 'Mais Você' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 09:47 | Atualizado 03/05/2021 12:01

Rio - Fim da cachorrada no "Big Brother Brasil 21"! Gilberto foi eliminado com 50,87% dos votos neste domingo . Gil do Vigor, como é apelidado, foi recebido por Ana Maria Braga, na manhã desta segunda-feira, para o tradicional café da manhã do eliminado no "Mais Você".

"Eu sempre fui de me entregar, sempre fui muito intenso. Às vezes não era muito bom ter essa intensidade toda. Mas eu sempre fui de me entregar de corpo e alma ao que eu fazia”, respondeu Gil, que revelou na sequência: “Estou solteiro. Brasil, estou aqui. Se tiver alguém aí interessado”.

Ana Maria falou também sobre a relação do pernambucano com a mãe, Jacinta. Gil revelou que não seguiu os conselhos da mãe. “Minha mãe falou: ‘meu filho não beba, não faça isso, não se meta em confusão’. Eu fiz tudo o que ela falou pra eu não fazer. Minha mãe virou um fenômeno na internet, eu estou muito orgulhoso dela”, disse ele.

Depois de seis paredões, Gil revelou estar mais esperançoso no último paredão, apesar de lembrar do sonho no qual ele era eliminado em um paredão contra duas mulheres. “Eu sempre tive muita insegurança em relação às pessoas gostarem de mim. Achei que as pessoas poderiam ficar cansadas, por eu falar muito, ser muito intenso. Quando o Tiago (Leifert) abriu a votação, eu pensei ‘tenho chances’. Mas eu sei que é difícil ir contra duas torcidas”, refletiu.

Sua votação foi bem apertada, mas não foi o que aconteceu com outros ex-participantes, como Karol Conká, Nego Di e Viih Tube. “No início do programa, na sequência até o final, rejeição de até 90%, eu não imaginava. Ainda mais com pessoas conhecidas, que o público já tinha um modo de carinho. Eu não imaginei que essa rejeição aconteceria”, disse Gil, que se mostrou surpreso com os índices de rejeição ao longo da edição.

Relação com Juliette

Durante o programa, Gil reviu momentos com Juliette e desabafou. Após ser perguntado por Ana Maria se deveria ter mudado sua estratégia em relação à paraibana, o economista ponderou.



“Ana, talvez sim. Mas eu não conseguiria porque era algo bem forte antes de mim. Vinha muita dúvida sim. Dá pra perceber, tudo era paranoia. Choveu, uma estrela no céu, vou sair. Não tinha como ser diferente. E como eu tenho a boca grande, tudo que eu penso, eu falava. Mas eu poderia ter pensado um pouco mais, deveria ter julgado um pouco menos. Não só a Juliette”, disse.

Relação com Sarah

Mas não foi com Juliette que Gil formou sua maior cumplicidade no reality. Ele comentou sobre isso quando Ana Maria falou sobre a relação de amizade do pernambucano com Sarah. “Quando eu entrei no ‘Big Brother Brasil’, eu não entrei para fazer amigos. Queria um R$ 1,5 milhão. Mas a Sarah é minha amiga, quero contar com ela pra minha vida”, confessou.

Giuk

A relação entre Gilberto e Fiuk, principalmente no final do reality, também foi assunto no "Mais Você". Ana Maria reexibiu, inclusive, o "salto ornamental categoria nú" como a própria apresentadora definiu. Na sequência, ele reagiu com bom humor. "Ai, que situação, Brasil", comentou Gil.

"Eu amo aquele menino, Ana, de verdade. ele é muito especial. nao era compreendido. eu vi o coração bom dele e não tinha como me abrir com ele", disse ele, que ressaltou não estar apaixonado e a carência ficou só dentro do jogo: "Era carência. Não tem nada de relacionamento, não. Ali dentro é tudo intenso. A gente tem carência e confunde as coisas"

Beijo em Lucas Penteado

Ana também relembrou o primeiro beijo gay do reality, que foi entre Gil e Lucas Penteado. O economista, então, revelou que ainda não teve tempo de conversar com o amigo de reality, mas que deve fazer em breve. "Não deu tempo ainda (de conversar com o Lucas), nem sei como vai ser. Estou recebendo muitas informações, não entrei nem no meu Instagram ainda, mas a gente deve conversar", garantiu Gil.

PhD em economia

Gil revelou que soube na noite anterior que havia sido aprovado para um PhD na universidade dos sonhos e relembrou uma história emocionante de quando era missionário e ouviu de uma pessoa que não conseguiria realizar o sonho de estudar doutorado nos Estados Unidos.

"Quando estava pregando na Igreja, eu falei pra um irmão: 'eu vou voltar pra minha casa, vou terminar minha graduação, vou fazer meu mestrado e meu doutorado em Harvard ou na Califórnia'. E ele começou a rir, mas eu disse que ia fazer e comecei a batalhar e querer. Por muito tempo, achei que não seria capaz, mas algo gritava muito forte dentro de mim. Eu sabia que se fosse bondoso com as pessoas, esse momento chegaria. Eu não desisti", disse Gil.

"Eu sei o que é não ter esperança, e eu ouvi de todo mundo que eu sonhava demais, que eu era doido, que eu vivia em um mundo paralelo. [...] Então qualquer pessoa que quer muito uma coisa, vigore, se esforce e acredite, que vai dar certo.", disse Gil.