Ingrid Guimarães no 'Encontro' Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 03/05/2021 13:03

São Paulo - Ingrid Guimarães comentou a recuperação de Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, ao participar do "Encontro com Fátima Bernardes" na manhã desta segunda-feira. Ela contou que ela e outros amigos do humorista tem um grupo de orações para pedir pela melhora dele.

"A gente vive em suspensão. Tem um grupo de oração com os amigos dele, a irmã dele está lá também. A gente ora todo dia e não aceita que ele não volte", disse Ingrid. "O Paulo conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu. Ele uniu a esquerda, a direita, o centro e todas as camadas de público. É um Brasil torcendo por ele, orando por ele todos os dias", continua a comediante.

A atriz falou que Paulo Gustavo estava se cuidando bem, mas mesmo assim contraiu a Covid-19. "Estava completamente paranoico. Ele se cuidava mesmo. Para você ver que é uma doença que te pega de surpresa. A gente nunca iria imaginar que um cara de 42 anos iria ficar gave como o Paulo ficou", diz.

Ingrid disse que o amigo representa a alegria. Ela contou que recebe ligações e pessoas falando para ela na rua que estão torcendo e rezando para a recuperação de Paulo Gustavo e pediu para todos continuarem com as orações independentemente da religião. "A gente tem certeza que ele vai sair dessa", conclui.