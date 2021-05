Ana Clara Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 18:03 | Atualizado 04/05/2021 18:12

Rio - Finalista do "BBB18", Ana Clara Lima se tornou um dos principais nomes quando o assunto é o reality show da TV Globo. Atualmente, a repórter apresenta o "Bate-papo BBB", em que entrevista os eliminados do programa, na mesma noite em que deixam a casa. Além disso, desde o início de abril, Ana Clara comanda a atração diária "Plantão BBB"

Um episódio que chamou a atenção dos fãs do '"BBB21" foi quando Viih Tube disse que gostaria de apresentar o "Rede BBB" e logo começou a brincadeira de que a youtuber tentaria "roubar" a função de Ana Clara. Mas, em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora afirmou que não se incomodou com o comentário de Vitória.

“Eu achei engraçadíssimo. É legal eles reconhecerem que somos um braço do ‘BBB’. O ‘Bate-papo’, tudo o que a gente faz no GShow, os flashes. A ‘Rede BBB’ é muito importante. Achei divertido a Viih falar aquilo. Quem sabe ano que vem ela não possa trabalhar com a gente?”, comenta a jornalista.

Ana Clara ainda revelou um pouco de sua rotina, que envolve assistir o "BBB" todas as noites e ser testada para a covid-19 três vezes por semana. “Acordo às 7h todos os dias. Treino, tomo banho e café. Vou para a Globo. Faço o exame PCR, bato os textos, faço o programa. E assisto ao ‘BBB’ à noite antes de dormir. Faço PCR três vezes por semana: segunda, quarta e sexta. Tem que ter esse cuidado porque preciso tirar a máscara para fazer o programa, testar o microfone”, explica.

