Por O Dia

Publicado 05/05/2021 00:04

Rio - A Rede Globo anunciou, na noite desta terça-feira, que vai homenagear o ator Paulo Gustavo, que morreu vítima da covid-19, exibindo o especial '220 Volts' após a final do "BBB 21". E o longa 'Minha Mãe é Uma Peça 3' será a atração do 'Cinema Especial' na noite de quarta.

Em '220 Volts', especial que foi exibido no final do ano passado, Paulo Gustavo traz seus personagens mais queridos, como Mulher Feia, Playboy e Senhora dos Absurdos, em situações típicas das festas de fim de ano, como aquele constrangedor amigo-oculto da empresa, ou a dificuldade para escolher a roupa ideal para o Réveillon. Com participações de Herson Capri, Deborah Secco, IZA, Angélica, Mallu Vale, Rafael Zulu e Pedro Novaes, ‘220 Volts' foi criado e escrito por Paulo Gustavo e Fil Braz, com direção artística de Susana Garcia.



Foi com o monólogo 'Minha Mãe é Uma Peça' que o humorista se tornou conhecido do grande público. O espetáculo teatral ficou mais de dez anos em cartaz e originou um longa-metragem com o mesmo título em 2013, que logo se tornou o filme mais assistido do ano no Brasil. O sucesso deu início à franquia de maior êxito do cinema brasileiro. 'Minha Mãe é Uma Peça 3', a maior bilheteria da história do cinema nacional com mais de 11,6 milhões de espectadores, será exibido amanhã pela primeira vez na TV aberta, logo após 'Império'.



No terceiro e último filme da franquia, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) precisa encarar muitas mudanças em sua vida. A filha Marcelina (Mariana Xavier) engravida do namorado e o filho Juliano (Rodrigo Pandolfo) anuncia que vai se casar com Tiago (Lucas Cordeiro). Como se não bastasse, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido com quem vive às turras, se muda para o apartamento vizinho ao seu. Perturbada com essas questões, Dona Hermínia ainda tem de lidar com Ana (Stella Maria Rodrigues), a sogra esnobe de Juliano. A dona de casa acaba tendo um 'piripaque' e vai passear em Los Angeles para relaxar e se redescobrir.



Com direção de Susana Garcia, a comédia também tem no elenco feras do humor como Samantha Schmütz, Alexandra Richter, Patrycia Travassos, Malu Valle, Cadu Fávero e Bruno Bebianno. 'Minha Mãe É Uma Peça 3' é uma produção da Migdal Filmes, em coprodução com Globo Filmes, Telecine, Universal Pictures International e Paramount Pictures Corporation.



A exibição de '220 Volts' vai ao ar hoje, logo após a final do 'BBB 21', e 'Minha Mãe É Uma Peça 3' será exibido amanhã no 'Cinema Especial', depois de 'Império'.