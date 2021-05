Por O Dia

Rio - Depois de uma intensa maratona de 'Big Brother Brasil', a Globo reestreia outro reality show de sucesso nesta quinta-feira. Comandado por Claude Troisgrois e Batista, o 'Mestre do Sabor' chega à sua terceira temporada e promete deixar os telespectadores com água na boca mais uma vez.

"Eu e Batista estamos cada vez mais afinados como apresentadores do programa. Esta temporada está forte em técnicas, e o desafio é sempre valorizar o que temos de melhor na nossa profissão no Brasil", adianta Claude.A partir da noite desta quinta-feira, após 'Império', 18 chefs profissionais vão mostrar suas habilidades em sete fases da disputa: Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; Na Peneira; Semifinal; e Final.Os chefs, que já foram selecionados na seletiva, vão estar divididos em três times, que serão comandados pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva. Além do reconhecimento como 'Mestre do Sabor', o vencedor do programa vai receber o prêmio de R$ 250 mil.