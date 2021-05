Ebonee Noel, Jeremy Sisto, Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Connie Nielsen na série 'FBI' Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:59 | Atualizado 07/05/2021 16:02

Rio - A série "FBI" volta a ocupar a sessão Globoplay nesta sexta-feira, dia 7 de maio, após o 'Globo Repórter', na TV Globo. Novos episódios da primeira temporada serão exibidos sempre às sextas. Em 2020, a atração foi exibida até o nono episódio.

De Dick Wolf, mesmo criador das franquias 'Lei & Ordem' e 'Chicago', a série é ambientada no maior escritório do FBI em Nova York. A trama explora o trabalho de uma equipe de agentes altamente qualificados na luta contra o terrorismo e o crime organizado.



No drama policial repleto de situações surpreendentes, Maggie Bell (Missy Peregrym) se compromete intensamente com as pessoas com quem trabalha e com as que protege. Seu parceiro é Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki), que passou dois anos trabalhando disfarçado antes de ser escolhido pelo FBI. Eles são supervisionados por Dana Mosier (Sela Ward), que opera sob intensa pressão e comanda com autoridade. A equipe também inclui o agente Jubal Valentine (Jeremy Sisto), uma espécie de motivador da equipe, e a analista Kristen Chazal (Ebonée Noel).



A primeira e segunda temporadas completas de 'FBI' estão disponíveis para assinantes no Globoplay. Parte da terceira temporada está disponível para assinantes Globoplay + canais ao vivo.