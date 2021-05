Por O Dia

Rio - Um dos grandes sucessos do autor Manoel Carlos, “Mulheres Apaixonadas”, chega ao Globoplay nesta segunda-feira, dia 10, como parte do projeto de resgate de clássicos da dramaturgia da plataforma.

Exibida pela primeira vez na TV Globo em 2003, “Mulheres Apaixonadas” é uma crônica do cotidiano que tem como temática principal o amor. A personagem principal, Helena, protagonizada por Christiane Torloni, mora no bairro nobre do Leblon, e é casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos), que esconde um segredo: no passado, teve um filho com Fernanda (Vanessa Gerbelli). Ele e Helena adotam o menino, sem que ela saiba da verdade. Paralelamente, inúmeras histórias vão se desenvolvendo e temas contemporâneos vão surgindo como alcoolismo, violência contra mulher, ciúmes doentio, entre tantos outros.