Ex-BBB Gilberto recebe homenagem de ex-professor e se emociona Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 14:18

Rio - Após o fim do "BBB21", Gilberto Nogueira tem grandes planos para seu futuro acadêmico. O ex-BBB participou por videochamada do "Encontro com Fátima Bernardes", nesta segunda-feira (10), onde foi surpreendido com a homenagem de um ex-professor. O acadêmico elogiou o pernambucano e comemorou a aprovação de Gil para cursar seu pós-doutorado (PhD) em duas universidades dos EUA.

Em vídeo, o professor, identificado apenas como Paulo, conta a trajetória de Gil até a nova conquista: “Ele me perguntava, lá em 2015: ‘Professor, é sério que se eu tirar boas notas, conseguir uma boa carta de recomendação, eu consigo participar de uma forma competitiva de um processo de seleção pra um doutorado em universidade americana?'", começou.

“E eu dizia que sim: ‘Gilberto, é assim que funciona. Você precisa se planejar e trabalhar duro para isso’. E sendo uma pessoa competitiva, ele se planejou e já no final da cerimônia de colação de grau ele me disse que ia entrar no mestrado em economia da UFPE e tiraria A em todas as disciplinas para ser aceito em um programa de doutorado nos Estados Unidos”, contou Paulo. No último domingo (9), Gil participou do "Domingão do Faustão" e confirmou que fará seu PhD na Universidade da Califórnia em Davis (UCD)

“Hoje ele comemora com todo o Brasil essa conquista. Eu só tenho a desejar um futuro brilhante para esse economista. Gilberto, ‘bote para torar’ que tem muito chão ainda pela frente. Estaremos aqui na universidade, em busca de novos Gilbertos. Tudo de bom”, desejou o professor.

Ao término do vídeo, Fátima comentou: "Que bonita essa mensagem". "Ai, acaba comigo", respondeu Gil, em lágrimas. “Esse professor foi muito importante para mim, Fátima. É difícil você encontrar pessoas que acreditem em você, e até eu não acreditava. Às vezes, a única coisa que a pessoa precisa é de alguém que olhe e fale: ‘Você é capaz’. Ele me conheceu vendendo seguro saúde e mesmo ele sabendo que eu trabalhava e não era o melhor aluno… Ele acreditou tanto em mim, que eu passei a acreditar também”, disse Gil.

