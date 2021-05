Pocah e Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 09:47 | Atualizado 11/05/2021 09:50

Rio – O feat vem aí? Pocah revelou, nesta segunda-feira, durante o programa “TVZ”, do Multishow, o desejo de gravar com Juliette Freire, a vencedora do “BBB 21”. A funkeira, inclusive, repetiu o convite feito dentro da casa para que as duas gravem uma faixa.

“Eu falei várias vezes isso na casa. Eu convidei ela para cantar comigo quando eu estava dentro da casa. Super gravaria com ela e acho que ela vai fazer muito sucesso também na música".

Em seguida, o apresentador Ferrugem entrou na onda e brincou que o lançamento já ocorreria na semana que vem.