Andre Marques Divulgação/Globo

Publicado 11/05/2021 13:41

Rio - Chegou o dia da estreia de "No Limite" e, para ajudar o público a entrar no clima, André Marques revelou um pouco do que acontecerá na nova temporada do reality show. Nesta terça-feira (11), o apresentador compartilhou uma foto com o diretor Boninho em que os dois aparecem subindo uma ladeira de areia debaixo do sol cearense.

"Testando um dos primeiros desafios que os participantes do No Limite terão que enfrentar! Meu Deus! Eu e Boninho sofremos!", escreveu André. A postagem indica que os competidores deverão escalar o monte, sendo este um dos desafios que enfrentarão com objetivo de ganhar o prêmio de R$ 500 mil.

A nova edição de "No Limite" estreia hoje, após a exibição da novela "Império", e conta com elenco formado apenas por ex-BBBs, incluindo Arcrebiano, ou Bil, que participou do "BBB21".