Publicado 11/05/2021 14:43 | Atualizado 11/05/2021 14:48

Rio - Com o fim do "BBB21", Tiago Leifert dá lugar a André Marques na TV Globo, com a estreia de "No Limite", nesta terça-feira (11). O apresentador do "Big dos Bigs" utilizou suas redes sociais para desejar boa sorte ao colega no comando da atração.

"Alô, Big Boss, Boninho. Alô, André Marques. Estaremos de olho. Boa temporada", escreveu Leifert, no stories do Instagram. Com a imagem de uma cabra, o jornalista brincou ao dizer que estará "de olho", se referindo ao desafio da primeira temporada em que a vencedora do reality precisou comer um olho de cabra cru.

A nova edição de "No Limite" estreia hoje, após a exibição da novela "Império", e conta com elenco formado apenas por ex-BBBs na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.