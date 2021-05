André Marques e Boninho nos bastidores de ’No Limite’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 09:24 | Atualizado 27/05/2021 09:33

Rio - Boninho, diretor de "No Limite", está feliz da vida com o reality show da Globo. Ele revelou, na noite desta quarta-feira, que 62 milhões de pessoas já assistiram ao programa este ano, o mesmo número que as populações do Canadá e da Austrália juntas.

"É isso que importa. Entregar entretenimento e diversão pra vocês. Fazemos com carinho, com respeito", disse o diretor nas redes sociais. "Esse respeito transmito ao talento e profissionalismo do André (Marques), que está levando o No Limite com perfeição. Respeitando o projeto original Survivor CBS como ninguém!! E vem mais emoção, guerra das tribos e surpresas", revelou Boninho.

Recentemente, André Marques foi alvo de especulações dos telespectadores. Segundo os internautas, o apresentador tem aparentado desânimo no realtiy show. No episodio da última terça-feira, André não conseguiu quebrar o amuleto de Ariadna, a eliminada da semana, o que rendeu alguns memes.