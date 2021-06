William Bonner - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 21:41 | Atualizado 10/06/2021 21:43

Nesta quinta-feira, William Bonner movimentou as redes sociais após revelar que o "Jornal Nacional" teria uma surpresa. No vídeo publicado durante a tarde, o âncora não entrou em detalhes ao falar do "momento especial", o que levou internautas a criarem suas próprias teorias (e expectativas) de qual seria o conteúdo do telejornal da TV Globo.

Durante a transmissão, nesta noite, Bonner revelou o grande mistério: ao longo dos comerciais da Globo, serão divulgados áudios e imagens dos jornalistas trabalhando, com o objetivo de aproximar mais os profissionais do público.

A partir desta quinta-feira (10), nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós, jornalistas. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. pic.twitter.com/prMjoZjbAQ — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 11, 2021

Nas redes sociais, internautas reagiram ao anúncio.

"A novidade do William Bonner são áudios dos jornalistas nos intervalos?"



EU TÔ AMANDO OS MEMES pic.twitter.com/1hduHPYuRn — hora da fofoca (@horadafofocatv) June 11, 2021

ia reclamar dessa “supresa” do bonner mas perdi tudo quando vi Renata de terninho preto pic.twitter.com/qr5UWyipMe — ana (@thedreameerX) June 11, 2021

caí no bait do bonner

pic.twitter.com/KR4zMT2Ari — laurinhaa (@laurabiib) June 11, 2021

Adorei o fatos e pessoas que o Willian Bonner anunciou!! Querida a Renata emocionada! Eles são jornalistas e acima de tudo são jornalistas!!!

Impeachment já!!! — (@Brunalpc1) June 11, 2021