Catia Fonseca se revolta com declarações de médico que cometeu assédio no Egito - Reprodução/Band

Catia Fonseca se revolta com declarações de médico que cometeu assédio no EgitoReprodução/Band

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:26

Rio - Catia Fonseca não escondeu sua revolta ao comentar o caso do médico brasileiro que cometeu assédio contra uma vendedora em viagem ao Egito . No "Melhor da Tarde" desta sexta-feira (11), a apresentadora foi enfática ao mandar um recado para Victor Sorrentino.

fotogaleria

Publicidade

"No seu lugar eu falaria: 'Desculpa, foi piada infame, eu fui idiota no que eu disse, preconceituoso, se voltasse o tempo eu mudaria'. Que infantilidade! Tá na segunda série?", declarou Catia, após a exibição de uma entrevista com o médico e influenciador.

Em seguida, Catia destaca a importância de se conhecer a cultura do país que se deseja visitar, criticando a atitude de Victor, que fez piadas de cunho sexual com ilustrações que mostravam divindades com o pênis nuas. "Quando você vai viajar para fora do seu país, se informe sobre a cultura e onde você vai. É tão triste quando você vê um brasileiro saindo do seu país e falando uma asneira dessas. Não é pra gente achar que, já que tem pênis e tem seio, pode falar o que quiser. Pelo amor de Deus, que ignorância!", disse a apresentadora.