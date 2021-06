Tiago Leifert - Reprodução/Globo

Após ser alfinetada por Tiago Leifert durante o programa Domingão deste domingo (13), a apresentadora Sônia Abrão atendeu ao pedido do substituto de Fausto Silva e o colocou em seu tradicional tapete vermelho do "A Tarde é Sua".



Durante o retorno do intervalo do "Domingão", Leifert brincou com a apresentadora da RedeTV! e outros influenciadores. "O balé do Faustão, o charme, a beleza e o veneno da mulher brasileira, no balé mais invejado do Brasil. Especialmente pro Chico Barney, o Fefito, toda a galera que fica me detonando: pra Gina Indelicada, Rainha Matos, a Sônia Abrão. Me põe no tapete vermelho amanhã, Sônia Abrão, em nome de Jesus", disse Leifert.



Sônia Abrão, então, questionou aos participantes da sua "Roda de Fofoca" se Leifert merecia o espaço. Surpreendendo parte da audiência, Sônia elogiou o colega de profissão. “Ele estaria no tapete vermelho sem pedir, porque é merecedor. Deu show no Domingão” , disse a apresentadora.



Sônia e Vladimir Alves ainda elegeram Tiago Leifert como "Muso do Tapete Vermelho". “Ele agora é o muso do tapete vermelho, junto com a Laura Cardoso, que é a musa”, explicou o jornalista parceiro de Sônia.