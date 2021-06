Frank Aguiar - Divulgação/ Edd Morais/CG Comunicação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:09 | Atualizado 14/06/2021 18:10

O cantor Frank Aguiar participa do programa "Foi Mau", que vai ao ar nesta segunda-feira, e expõe uma curiosidade sobre o seu figurino: “Só uso branco. Em casa passo o dia todo de branco. Me sinto muito bem. No show se eu não estiver de branco parece que vai dar tudo errado”, declara.