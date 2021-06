Jojo e Juliana - Reprodução

Depois de vencer A Fazenda 12, a cantora Jojo Todynho está de casa nova e vai estrear seu talk show "Jojo Nove e Meia", nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Multishow. A sua primeira convidada é a atriz Juliana Paes, que se envolveu em polêmicas políticas recentemente através das redes sociais.

Paes se diverte cantando e dançando com Jojo hits comandados pela DJ Taty Zatto. Ela participa dos quadros "Força na Peruca", com perguntas e respostas com prenda; "Mumbai Bangu", aprendendo com Jojo a fazer o quadradinho, e depois ensinando a funkeira a dançar como a personagem Jade; "Bolo da Paes", em que a entrevistada responde a perguntas inusitadas da apresentadora; e "Carão da Perigosa", no qual as duas fazem o "carão" ideal para cada situação apresentada por Guto TV.



Empolgada com a participação, Juliana Paes elogiou o empoderamento de Jojo. "Acho que o seu sucesso tem a ver com a sua espontaneidade. E isso é o verdadeiro empoderamento! É você poder ser quem você é de verdade, sem medo de ser feliz", destaca a atriz.



O talk show "Jojo Nove e Meia", inspirado em Jô Soares, terá oito episódios e receberá convidados como Babu Santana, Gil do Vigor, Joelma e Tati Quebra Barraco ao longo da temporada.