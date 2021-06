Elize Matsunaga para a Netflix - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:11

Rio - “Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho”, revela Elize Matsunaga, mais de nove anos após o assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga. Pela primeira vez após o caso, a ré confessa quebra o silêncio em entrevista para nova série documental da Netflix, Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, com lançamento em 8 de julho. O trailer, divulgado nesta terça-feira (15), traz depoimentos de Elize, familiares e colegas dela e da vítima, além de especialistas que acompanharam as investigações - incluindo jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.

A produção, com quatro episódios de 50 minutos cada, revisita ainda o passado de Elize, de sua infância em Chopinzinho, pequena cidade do Paraná, até o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato. Traz também os detalhes que sucederam o fato, desde tentativas de acobertamento do crime, passando pela confissão, prisão, julgamento em 2016 e também saídas temporárias, que foram acompanhadas pela equipe de filmagem.A série documental é da Boutique Filmes para a Netflix, com direção de Eliza Capai, que conta: "Senti uma responsabilidade moral muito grande em dirigir essa série. Não só pela família do Marcos e pelos amigos que sofreram com essa tragédia, mas também pela família da Elize, pessoas que não sabiam de nada daquilo, mas que também sofrem as consequências até hoje”.