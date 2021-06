Luciano Huck no Caldeirão do Huck - Reprodução

Publicado 15/06/2021 12:54

São Paulo - A Globo se prepara para anunciar a renovação do contrato com Luciano Huck e a mudança de seu programa de sábado para domingo. O movimento concretizará a substituição de Fausto Silva, que deve deixar a emissora no fim de 2021. Ainda não se sabe quando este anúncio ocorrerá, mas o colunista Flavio Ricco diz ser em breve.

Ainda não há mais detalhes das mudanças que acontecerão nos Estúdios Globo, se o programa de Luciano será reformulado ou o que será acrescentado ou cortado da atração. O que se sabe, de fato, é que mais uma vez a carreira política do apresentador ficou para trás. Os rumores de que Huck pretende alçar voos políticos permeiam a internet desde 2017.

Em 2020 e 2021 o apresentador ainda chamou atenção do público ao se reunir com grandes lideranças mundiais para discutir novas soluções para os problemas da sociedade, como economia, saúde e a cultura assistencial.

Além disso, há algum tempo, por conta dos rumores de se candidatar a um cargo público, o programa na Globo de sua esposa, Angélica, chegou a ser colocado na geladeira. À época, comentaristas e boatos de bastidores apontaram que a emissora estava receosa de dar palco a alguém tão próximo da política.