Ana Maria Braga reproduz preconceito contra asiáticos em quadro do 'Mais Você'Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 14:12

Rio - Na véspera do Dia da Imigração Japonesa, um quadro apresentado no "Mais Você" desta quinta-feira (17) não agradou alguns internautas. Ana Maria Braga foi acusada de xenofobia após reproduzir um preconceito linguístico associado a pessoas amarelas, ao trocar a pronúncia da letra 'r' pela letra 'l'. O momento ocorreu quando o programa pretendia homenagear a cultura do Japão.

Enquanto conversava sobre a data com a repórter Ju Massaoka, a apresentadora trouxe à cena um homem de sua equipe caracterizado como um samurai. Foi quando o rapaz iniciou a brincadeira da troca das letras e Ana Maria embarcou junto. "Bom dia, Ana Malia Blaga", disse a apresentadora em determinado momento.

Nas redes sociais, internautas criticaram a suposta "homenagem" pela desrespeito contra pessoas asiáticas. "A xenofobia no programa da Ana Maria Braga às 10h da manhã", disse um internauta. "Que vergonha alheia", comentou outra.

Tá aí o VÍDEO pro povo q assim como eu, ficou procurando aqui e não achou



Aí a vergonha no programa da Ana Maria Braga pic.twitter.com/ZdIkqX8lMF — Maju (@withlovesheeran) June 17, 2021

a xenofobia no programa da ana maria braga 10h da manhã já assim — MINJOON LATINOS (@kookardia) June 17, 2021

Ainda que vergonha alheia. Ana Maria Braga querendo homenagear a comunidade japonesa no BR e coloca um cara aleatório caracterizado de kimono falando de forma pejorativa imitando japoneses. — Lah Rosa (@la_izrosa) June 17, 2021