Rio - Nos olhos do público desde cedo, Vera Fischer admitiu já ter sofrido com abuso psicológico em seu início de carreira. A atriz de 69 anos participou do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (19) e revelou que, após ser eleita Miss Brasil, aos 17 anos, passou a ser vista como uma "loira burra".

"Não foi nada tão traumático fisicamente, foi mais o meu psicológico, gente dizendo 'ela é uma loira burra gostosa, então a gente pode tudo', 'ela usa minissaia, usa shortinho, a gente pode atacar'", contou a artista.

"Isso dá o direito de a pessoa vir implicar comigo e querer passar a mão em mim? Não dá. Você pode se vestir como quiser, ter a idade que tiver, dizer o que quiser. É a sua vida", enfatizou Vera. "Isso mexeu comigo, com a minha mente, com o meu psicológico", confessou a atriz.