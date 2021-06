Tiago Leifert - Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 19:08 | Atualizado 20/06/2021 19:18

Neste domingo, Tiago Leifert voltou a aparecer na tela dos brasileiros após a TV Globo decidir anunciar a saída antecipada de Fausto Silva. O apresentador do "BBB", então, vai ficar responsável pelo "Super Dança dos Famosos", antigo "Domingão", até a entrada de Luciano Huck, no próximo ano, com um novo projeto. Ao começar o programa, Leifert mandou uma mensagem ao colega de profissão.

"Eu de novo, a Globo decidiu mudar a programação de domingo, eu deixei muito claro na semana passada o carinho e respeito que tenho pelo Faustão e pelo 'Domingão'. Recebi uma nova missão, de levar para você a 'Super Dança', ela não pode parar, por causa de vocês e dos profissionais que estão ensaiando duro. Deixo aqui um beijo ao Fausto", disse.

Tiago também brincou e mandou um recado a Luciano Huck. "Luciano Huck, cadê você? The Voice vem aí, preciso de férias", disse.

