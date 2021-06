Tiago Leifert assume lugar de Faustão nas tardes de domingo - Montagem/TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 08:18 | Atualizado 21/06/2021 08:22

Rio - Tiago Leifert comandou a primeira edição da "Super Dança dos Famosos" como apresentador titular, neste domingo, após a saída antecipada de Fausto Silva da Globo . Quase ao final da competição, Carlinhos de Jesus, que faz parte do juri técnico do quadro, se confundiu e trocou o nome de Leifert por Faustão.

"Agora, sim, júri técnico. Carlinhos de Jesus, o que você achou?", perguntou o apresentador sobre a nota de Cristiane Torloni na apresentação do rock. "Bom, Faustão... Ih, desculpa, Tiago", se confundiu o coreógrafo.

Na esportiva, Tiago brincou com a situação e imitou Faustão para falar sobre a trajetória do coreógrafo. “Olha essa fera aí, meu. Hexa campeão do Rio de Janeiro. Oito vezes estandarte de ouro”, brincou Tiago.