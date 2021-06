Jean Paulo como Cirilo, em 'Carrossel' - Reprodução

Jean Paulo como Cirilo, em 'Carrossel'Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:40

Rio - Mais um fantasia sendo desfeita! Neste final de semana, o ator Jean Paulo, que ficou conhecido por interpretar o pequeno Cirilo, em 'Carrossel', resolveu abrir o jogo e contar como funcionavam as sonhadas ligações para o 'Bom Dia & Cia'.

Em entrevista ao Cometa Podcast, o ex-ator mirim, hoje com 18 anos, contou que as ligações eram agendadas pela produção do programa. Isso mesmo! Toda criança que era atendida ao vivo, já havia sido previamente selecionada.

"Vou explanar! Você precisava agendar a sua ligação. Você não ligava e eles atendiam na hora. Você ligava em um dia para aparecer no outro, tinha um horário marcado. Não era aquela surpresa de, 'ah, vou ligar aqui para o Yudi e ele vai me atender agora'. Atendia a produtora, que falava: você vai participar tal hora", revelou Jean Paulo, causando comoção em quem sempre sonhou com esse momento.