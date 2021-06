Chico Tello - Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2021 12:03 | Atualizado 22/06/2021 12:08

Rio - O apresentador Claudiomiro Henrique Vieira, de 43 anos, morreu na manhã desta terça-feira após não resistir as complicações da covid-19, segundo o G1. Conhecido como Chico Tello, o apresentador do "Balanço Geral" do Mato Grosso estava internado em um hospital de Nova Mutum desde o início do mês



No dia da internação, o jornalista chegou a gravar um vídeo relatando cansaço, mas mostrava esperança. "Com fé em Deus, vamos vencer essa. Creio que tão logo vamos sair dessa", disse ele, que precisou ser intubado uma semana depois.

Além de apresentar o programa, Chico era diretor de jornalismo da TV Cidade, afiliada da TV Record no estado. Ao longo de 20 anos de carreira, o jornalista passou por outros municípios do interior de Mato Grosso. Ele deixou a esposa, Jeciane Damas, e o filho, Ian Henrique.