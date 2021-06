Rafael Infante - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 21:24

Rio - Os fãs especialistas em 'No Limite' nas redes sociais sabem: reality é sempre um prato cheio para comentar e dar boas risadas. Pensando nisso, o programa desta terça (22) está recheado de novidades e ganha um novo aliado para unir essas duas paixões: humor e reality show. A partir desta semana, Rafael Infante comanda o "Sem Limites", novo quadro que reúne os melhores momentos da edição com direito aos comentários irreverentes do humorista. Os assuntos que mais bombaram nas redes e os melhores vídeos também viram pauta no #SemLimites, em trechos ao longo do programa.