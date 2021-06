Deborah Secco e Maria Flor - reprodução do instagram

Deborah Secco e Maria Florreprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 09:06

Rio - Deborah Secco não esconde a corujice quando o assunto é a estreia da filha Maria Flor na TV. A menina de cinco anos gravou ano passado a participação em ‘Salve-se Quem Puder’ e o público poderá acompanhar a cena no capítulo que vai ao ar nesta sexta, dia 25.

fotogaleria

Na sequência que marca a primeira aparição de Maria Flor em cena, ela será uma menininha que está se tratando num hospital infantil no qual Renzo (Rafael Cardoso) e Alexia/Josimara (Deborah Secco) visitam. Renzo está em busca de um local para sediar a Fundação Kyra Romantini como forma de tentar compensar de alguma maneira o mal que ele acredita ter causado à família da noiva de seu sócio.A ideia dele é construir algo “do zero” ou apadrinhar uma instituição com reforma e novos equipamentos. Para isso, ele convida a secretária para acompanhá-lo. No momento em que estão no hospital chega uma menina na sala de brinquedos e interage com eles. É Maria Flor que contracena com os dois. Alexia/Josimara se emociona com o jeito carinhoso com que Renzo dá atenção às crianças e se apega à menina que convida o casal para brincar com ela.O convite para a novela surgiu do próprio autor Daniel Ortiz, que escreveu a cena especialmente para Maria Flor. Deborah lembra que ela ficou muito feliz e bastante à vontade durante a gravação. "Ela estava numa animação, uma alegria tão grande. Foi emocionante e inesquecível. Depois de gravar a cena, ela não queria ir embora”, recorda. A atriz confessa que tem tentado controlar a ansiedade nestes últimos dias. "Parece até mesmo que sou eu que vou estrear algum trabalho. Estou nervosa", admite, entre risos. "Já programamos a nossa noite de sexta juntinhas na frente da TV para celebrar este momento", vibra.