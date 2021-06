Ana Maria segura o choro no ’Mais Você - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/06/2021 11:21 | Atualizado 29/06/2021 11:50

São Paulo - Ana Maria Braga já se emocionou diversas vezes ao longo da história do "Mais Você". Recentemente, ela chorou após se emocionar com uma reportagem e, na manhã desta terça-feira, a apresentadora precisou segurar o choro ao noticiar a morte de um amigo.

O final do programa foi dedicado a homenagear mortes recentes e a apresentadora falou da perda da cozinheira Glenys Silvestre e do advogado Sergio Dantino. "Foi meu advogado durante anos. Além disso, Serginho era muito ligado à cultura e dividia seu tempo com várias produções culturais", disse Ana Maria segurando o choro para não chorar.

A apresentadora deixou um "abraço carinhoso" para a viúva do advogado e disse ter certeza que diversos outros famosos também estão lamentando essa partida.