Rodrigo Faro e Adriane GalisteuReprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 09:00 | Atualizado 12/07/2021 09:09

Rio - Adriane Galisteu gravou, neste fim de semana, o programa "Hora do Faro". A apresentadora do "Power Couple Brasil" vai substituir Rodrigo Faro enquanto o titular se recupera da covid-19. Nas redes sociais, ela agradeceu o carinho da produção.

"Olha que lindo, equipe do Hora do Faro, obrigada. Tô sendo recebida lindamente aqui. Obrigada, Rodrigo, melhoras pra você. Obrigada, Rita [diretora] e toda a produção. Que você volte logo, vou fazer o meu melhor hoje, tá?", declarou ela no Instagram Stories, que ainda exibiu recadinho que recebeu da equipe do programa.

"Galisteu, é com muito carinho e gratidão que nós da equipe do programa Hora do Faro recebemos você nos próximos dias. Obrigado pelo carinho e disposição. Conte conosco para o que precisar. Boa gravação, equipe Hora do Faro", dizia o recado.