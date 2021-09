Gui Araújo é o campeão da primeira prova do fazendeiro - Reprodução

Publicado 16/09/2021 08:13

São Paulo - Gui Araújo, de 33 anos, venceu a primeira prova do Fazendeiro da 13ª edição de "A Fazenda". A dinâmica foi realizada na quarta-feira e o campeão disputou o título com Erasmo Viana, Aline Mineiro e Mileide Mihaile. Além da imunidade, o ex-participante do "De Férias com o Ex" conquistou o direito de enviar um peão direto para Roça.

Em uma disputa que exigia concentração, paciência e velocidade, Gui Araújo foi o mais rápido nas duas etapas da prova. "Valeu, família, é para vocês. Obrigado, meu Deus", vibrou o influenciador, que já foi criticado por defender a comunidade LGBTQIAP+, após saber que sagrou-se vitorioso.

O sucesso da Prova do Fazendeiro foi tanto que rendeu à Record TV uma vitória sobre a Globo. De acordo com dados preliminares divulgados no Twitter, o segundo episódio da atração marcou média de 10 pontos na Grande São Paulo, com direito a picos de 11,5 e share de 20%. Além disso, o formato da Barra permaneceu por 33 minutos na liderança de sua faixa. No intervalo completo de confronto, a Globo ficou em primeiro lugar, fazendo 13,5 pontos com o duelo entre Fortaleza e São Paulo pela "Copa do Brasil", seguido do "Segue o Jogo" e do "Jornal da Globo".

O SBT, por sua vez, marcou presença no terceiro lugar. A emissora não passou dos 5 pontos com a dobradinha entre o game show "Pra Ganhar é Só Rodar" e o "Programa do Ratinho". Vale ressaltar que os dados divulgados são prévios e podem mudar de acordo com apuração mais consolidada.