A Fazenda 13: Aline Mineiro e MC Gui movimentam o edredomreprodução de vídeo

Publicado 06/12/2021 16:52

Rio - A relação entre MC Gui e Aline Mineiro na reta final de 'A Fazenda 13', da Record TV, segue dando o que falar. Na tarde desta segunda-feira, um vídeo dos dois balançando o edredom, no sofá da sede do reality, viralizou nas redes sociais.

Aline e MC Gui estavam deitados no sofá, com o edredom cobrindo os corpos e uma movimentação perto das partes íntimas chamou atenção dos internautas, que apontaram uma possível masturbação. Antes, Aline fez massagem nas costas do cantor.

"Dá pra ver, ela disfarça e vai indo pra mais perto....pegar nas coisa do menino", escreveu um internauta. "Certeza que estão fazendo alguma coisa", apontou outra. "Descascando a fruta", disse um seguidor fazendo referência à masturbação.

Aline e Mc Gui dividem o mesmo cobertor no sofá na sala. #AFazenda pic.twitter.com/lUnjFUaPG8 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) December 6, 2021

Durante a madrugada de sábado, na festa do reality, MC Gui ficou excitado ao abraçar Aline e mostrou para a peoa. O cantor é noivo e a ex-panicat namora o humorista Léo Lins, que revelou que o relacionamento era aberto apenas para mulheres.

Noiva de MC Gui desabafa

No Twitter, a noiva de MC Gui, Bia Michelle, fez um desabafo após o vídeo viralizar. "Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso. A vida é isso! Altos e baixos, amores, decepções… E TUDO pode servir para o nosso melhor, eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar", escreveu ela. "Eu me olho e apenas vejo o quão foda e maravilhosa eu sou! O quanto fiz, faço e sempre farei de tudo por quem amo. Nada é por minha culpa, nada", concluiu.

Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso — Bia Michelle (@biamiichelle) December 6, 2021

