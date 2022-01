rafa Kalimann - Reprodução do Instagram

rafa KalimannReprodução do Instagram

Publicado 10/01/2022 12:58 | Atualizado 10/01/2022 13:20

Rio - Após receber críticas no comando do "Casa Kalimann", a ex-BBB Rafa Kalimann vai ganhar uma nova oportunidade. Ela vai comandar o "Bate-Papo BBB", programa da "Rede BBB" que promove o primeiro contato do eliminado com o público por meio de uma entrevista na Globoplay. Anteriormente, o projeto era apresentado por Ana Clara Lima, que segue no time de apresentadores do reality na web, assim como Rhudson Victor.

fotogaleria

Estreante na função, Rafa conta que está muito animada para começar no time e descreve sua chegada à "Rede BBB" como o sentimento de estar voltando para casa. “Mas agora espiando também (risos)”, observa. A nova integrante ainda revela que pretende conduzir a atração com leveza e bom astral: “Quero me colocar no lugar de escuta para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa e quero tê-los cada vez mais juntos”, adianta.



Outro original da "Rede BBB", o "Parada BBB" segue sob o comandado de Rhudson Victor. Na atração, Rhudson repercute o que acontece no reality com um olhar divertido e com foco nas redes sociais, mostrando o que teve maior interação, memes, reação dos fãs anônimos e famosos. “Mais uma vez terei a oportunidade de conduzir o ‘Parada BBB’, e estou muito feliz porque ele é o meu xodó. Eu realmente amo o ‘Parada’. Nele a gente se informa, se diverte e ainda vê tudo que estão falando sobre o BBB, ao mesmo tempo. Eu diria que é um combo perfeito para os fãs do reality”, comemora Rhudson.



Já a veterana Ana Clara tem novos desafios em 2022. Além de comandar o "BBB – A Eliminação" pela primeira vez, no Multishow, a apresentadora ganha um novo programa na "Rede BBB": o "Fora da Casa" vai ao ar ao vivo, no Gshow e no Globoplay, às quintas-feiras, logo depois do programa da TV Globo. Nele, Ana Clara conta com convidados para debater e especular sobre o jogo, com bom humor e um novo olhar sobre o ex-brother recém-eliminado. O programa também aborda a a vida antes e depois do ex-BBB.

“Estou muito animada! Vai ser minha quarta temporada e, desta vez, a gente tem essa novidade do programa novo. Tenho certeza de que o público vai curtir muito. Eu espero que a galera receba de braços abertos esse projeto e curta junto com a gente”, celebra Ana Clara.

Depois do sucesso da primeira temporada, o podcast ‘BBB Tá On’, comandado por Jeska Grecco e Samir Duarte, volta para esta edição trazendo conteúdos como a entrevista com o eliminado e o depoimento do líder da semana.