Flávio Fachel chora durante cobertura ao vivo da tragédia de PetrópolisReprodução

Publicado 17/02/2022 10:24 | Atualizado 17/02/2022 12:38

Rio - O jornalista Flávio Fachel se emocionou e chorou ao vivo durante cobertura da tragédia em Petrópolis, na manhã desta quinta-feira, durante o "Bom Dia Rio". Diretamente do local, Fachel entrou ao vivo para falar com a colega Silvana Ramiro sobre a atual situação.

"Silvana, é muito dolorido o que a gente está vendo aqui. Não tem como a gente não se emocionar, porque a gente sabe que tem gente aqui que ainda precisa ser resgatada. É muito difícil o que a gente está acompanhando aqui", disse Fachel.

"Não tem como andar aqui. A gente fica vendo essas equipes de socorro usando toda a técnica que elas têm para localizar alguém que você não sabe onde está", continuou. "Os socorristas são unânimes em dizer 'a gente não sabe onde essas pessoas estão'. Aqui, com o pé na lama, a gente sente essa dor, essa energia que toda a cidade de Petrópolis está sentindo", afirmou.

Flávio Fachel não segurou as lágrimas no Bom Dia Rio ao mostrar situação em Petrópolis. Os bombeiros viraram a madrugada e seguem no segundo dia de buscas por desaparecidos nesta quinta-feira (17/2). Já são 105 mortos. pic.twitter.com/Qap5BFaa9a — Ranyelle Andrade (@minharanybaby) February 17, 2022

Mais tarde, Fachel também entrou ao vivo no "Mais Você" e voltou a falar sobre a situação de Petrópolis. "As pessoas estão com os nervos a flor da pele, desesperadas, angustiadas, porque falta tudo aqui. Não se sabe onde estão as pessoas. Para ficar claro, eu acho que precisa ser dito: o que está acontecendo aqui hoje em Petrópolis não é resultado da chuva, não é a chuva que causou isso aqui, ela vem todo início de ano".

"São décadas e décadas de abandono da população que mora nas encostas e que não tem a possibilidade de ter acesso a um programa de habitação decente e o resultado é esse".

Tragédia em Petrópolis

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, foi atingida por um forte temporal na última terça-feira. A chuva provocou alagamentos, inundações e deslizamentos em vários pontos. Carros foram arrastados pela correnteza. O município decretou estado de calamidade pública e o número de mortos já chega a 105.

Entre as vítimas, há oito crianças. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas. As autoridades ainda não têm estimativas do total de desaparecidos. São mais de 300 desabrigados. Até a noite de quarta, pelo menos 24 pessoas haviam sido resgatadas com vida.