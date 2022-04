Nascido em Foz do Iguaçu (PR), Rodrigo Moraes tem 45 anos e mora no Rio de Janeiro (RJ). Engenheiro de produção, ele trabalha como gerente de projetos submarinos. "Eu não tive uma vida muito saudável, mas depois do nascimento dos meus dois filhos resolvi mudar", conta ele, que se apaixonou pela corrida. "Eu me vejo estrategista. Acredito estar preparado para esse desafio", finaliza.