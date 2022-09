Deolane e Ruivinha de Marte discutem em "A Fazenda" - Reprodução de vídeo/ Record TV

Deolane e Ruivinha de Marte discutem em "A Fazenda"Reprodução de vídeo/ Record TV

Publicado 23/09/2022 09:32

Rio - A chapa esquentou em "A Fazenda 14", da Record TV, após a eliminação de Bruno Tálamo , na noite desta quinta-feira. Deolane Bezerra e a Ruivinha de Marte discutiram feio após a advogada se incomodar com o fato da cantora e influenciadora digital ter comemorado a volta de Deborah Albuquerque da roça.

"Quem viu e quem vê a Ruivinha! Estava horrorizada com a Deborah, olha agora", afirmou a DJ. "Pois é. É que eu comecei a ter minha própria opinião sobre o grupo de vocês. Comecei a ver com os meus próprios olhos", rebateu Ruivinha, que continuou: "Ninguém precisa me falar mais nada, eu já tenho minha própria visão sobre você. Você é muito soberba. Você quer a coroa da Fazenda, quer o chapéu? Já ganhou a Fazenda, amor?".

Deolane não ficou quieta e partiu para as ofensas. "Sai para lá, urubu, hiena carniceira. Sem caráter, sem personalidade. Quem veio me procurar foi você, dizendo que suas amigas me odiavam e que você não queria sentir isso. Para cima de mim, não, plantinha", disparou.

Veja:

Do nada Deolane resolveu atacar Ruivinha e afirmou que ela é mau caráter. #EliminaçãoAFazenda



pic.twitter.com/iKuvMatnBk — Dantas (@Dantinhas) September 23, 2022