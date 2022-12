Mulher invade reportagem de Thaís Luquesi para o ’SP1’ e grita ’Globo lixo, viva o Bolsonaro’ - Reprodução

Mulher invade reportagem de Thaís Luquesi para o ’SP1’ e grita ’Globo lixo, viva o Bolsonaro’Reprodução

Publicado 01/12/2022 08:17

Rio - A jornalista Thaís Luquesi, do "SP1", da TV Globo, foi interrompida ao vivo por uma bolsonarista enquanto fazia uma reportagem sobre a primeira parcela do 13º salário na Rua 25 de Março, em São Paulo, nesta quarta-feira.

A idosa, apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), entrou no meio da reportagem e gritou: "Globo lixo! Viva o Bolsonaro". Thaís Luquesi agiu como se nada tivesse acontecido e ignorou a interrupção. A profissional seguiu com a matéria de forma tranquila.

"Parabéns para a repórter @thaisluquesi por não ter se intimidado e continuado a entrada ao vivo mesmo com militantes do candidato a presidência derrotado tentando te atrapalhar", disse uma pessoa no Twitter. "Foco da profissional. Parabéns", disse outro internauta.

A quadrilha bolsonarista tentou atrapalhar a repórter Thais Luquesi durante o link do #SP1, mas não conseguiu pic.twitter.com/FKQNeeyH7G — Paulo Pacheco (@ppacheco1) November 30, 2022

Parabéns para a repórter @thaisluquesi por não ter se intimidado e continuado a entrada ao vivo mesmo com militantes do candidato a presidência derrotado tentando te atrapalhar. https://t.co/76eSCmLL7L — Leandro Alencar (@leandrollao) November 30, 2022

A jornalista Thais Luquesi foi interrompida por uma tia bolsonarista durante entrada ao vivo no SP1. O episódio grotesco é mais uma cena de violência psicológica imposta pelo fascismo no Brasil e que anda sem freio após as eleições. @thaisluquesi pic.twitter.com/Ax8v4gqsFZ — Esquerda Sexy (@EsquerdaSexy) November 30, 2022