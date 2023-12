Mãe de Jéssica Canedo fala pela primeira vez e pede justiça pela morte da filha - Reprodução

Mãe de Jéssica Canedo fala pela primeira vez e pede justiça pela morte da filhaReprodução

Publicado 26/12/2023 08:11 | Atualizado 26/12/2023 08:12

Rio - Inês Oliveira, mãe de Jéssica Canedo, jovem de 22 anos que morreu após ser apontada por perfis de fofoca no Instagram como affair de Whindersson Nunes , falou pela primeira vez sobre a perda da filha e pediu justiça em entrevista ao "Cidade Alerta Minas", da TV Paranaíba, filiada à Record TV.

fotogaleria

"Ela chegava aqui chorando: 'mamãe, pede pra eles pararem porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe'. O que eu podia fazer? Eu só gravei um vídeo pedindo a eles, pelo amor de Deus, que parassem. Porque se eles tivessem parado, capaz da minha filha estar aqui hoje, sabe? Eles postaram primeiro nesse tal de 'Choquei', eu nem sei o que é esse 'trem'. Mas foram eles quem ela me mostrou que estavam xingando ela. Falaram lá nessa página, sabe? Ela não estava aguentando mais", lamentou a mãe da jovem.

Segundo Inês, a filha havia acabado de se formar no Ensino Médio e sofria de depressão há algum tempo. "A menina já estava com a cabeça ruim, gente, já estava doente. A gente tem muitos laudos dela, ela não estava bem. E essa aí encarrilhou a última mesmo... ela vir a fazer essa tragédia, de não ter aguentado mesmo", disse.

"Ela ficava deitada dentro daquele quarto direto. Todo mundo aqui é testemunha, os vizinhos, as irmandades que são da minha igreja. Eles vinham visitar, todo mundo orava por ela. Ela estava passando por esse período muito difícil, essa depressão, sabe? E eu lutando, dia após dia... Foram lá no meu Instagram, pegavam foto dela, tiravam print do meu Instagram... Mentiram que ela tinha um caso com o moço, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha. Ela conversava comigo pelo telefone, nem WhatsApp... Mesmo com problema de saúde, eu passava noites sem dormir, cuidando, vigiando pra ela não fazer nada. E o povo massacrou ela", completou.

A mãe da jovem pediu por justiça. "Tudo que eu quero é que alguém faça justiça e mostre que tem Justiça nesse Brasil ainda, para que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando, essa dor de perder a sua filha dessa maneira. Isso é tudo que eu tenho a dizer", finalizou.