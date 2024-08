Ludmilla durante o ’Que História é Essa, Porchat?’ - Reprodução de vídeo

Publicado 01/08/2024 09:06

Rio - Ludmilla, de 29 anos, cometeu uma gafe ao conversar com o piloto Lewis Hamilton usando um tradutor de inglês online. Durante participação no "Que História é Essa, Porchat", do GNT, nesta terça-feira (30), a cantora, que não domina o idioma, disse que convidou o o campeão mundial de Fórmula 1 para uma 'tourada', sendo que ele é vegano.

"Não sei falar inglês, estou estudando...Fui testar meu inglês com o Lewis Hamilton. Eu ia estar em uma corrida que ele estaria. Pensei em mandar uma mensagem para ele, para nos encontrarmos lá. Mas eu não estava conseguindo escrever e fui no Google Tradutor. Peguei a mensagem que escrevi lá e mandei para ele. Ele respondeu rapidinho: 'Mas eu sou vegano, e eu trabalho salvando os animais, então, sou contra esse tipo de coisa", relatou a artista.

"Mas o que tem a ver ele ser vegano? Aí, fui no meu amigo que falava inglês e mandei o print da conversa pra ele. Ele começou a me ligar de vídeo chorando de tanto rir e me falou que eu chamei o Hamilton para um 'bullfighter'. Você sabe o que é? Uma tourada! Eu não estava entendendo nada!", lembrou.

Ludmilla contou que, ao descobrir a gafe, mandou uma mensagem corrigindo o erro, mas o piloto não viu. Os dois, se encontraram em uma corrida, e um amigo dela explicou a situação embaraçosa a pedido da cantora. Lewis foi compreensivo. "Acontece. Fica tranquila, você fala melhor inglês que eu português", comentou. Em outra situação, a mulher disse que encontrou o piloto e ele elogiou seu inglês. "Está muito melhor".