Valentina Bandeira e Fabão na nova temporada de ’Beija Sapo’Divulgação

Publicado 03/09/2024 06:00

Rio - Valentina Bandeira, de 30 anos, retorna ao comando da nova temporada do icônico programa "Beija Sapo", da MTV, que entre 2005 e 2007 foi apresentado por Daniela Cicarelli e se tornou sensação entre os jovens. A artista divide o palco, desta vez, com um parceiro de longa data: Fabão. Na atração, que vai ao ar às sextas-feiras, às 21h10, na emissora, a dupla ajuda os participantes a encontrarem seu par perfeito, e a pegação, claro, rola solta.

"Nós brincamos muito com a plateia, colocamos amigos misturados entre o público, especialmente aqueles que estão interessados em subir ao palco e participar. O público se torna personagem nesta temporada, está muito divertido", dispara Valentina. "Temos mais pessoas famosas, diferente da temporada passada. Vão rolar muitas aventuras, beijos na boca e loucuras. Fabão tem um papel de 'Fadão', com um toque teatral junto comigo", completa.

No programa de estreia, por exemplo, a artista recebeu os apresentadores do "PodPah", Mítico, que buscava uma companheira que entendia sua rotina agitada, e Igão, que o ajudou escolher o parceira ideal. Na ocasião, Valentina avisou: "Quem cola aqui comigo vai beijar pelo menos uma unidade de boca". Prova disso, é que nem ela saiu no 'zero a zero'. A apresentadora deu um selinho em Mítico.

À frente da atração, Fabão comenta que assistia ao programa originalmente exibido nos anos 2000, em que o participante escolhia a pessoa - vestida de sapo - com quem mais se identificava, depois de algumas dinâmicas, para beijar no final. "Tenho uma memória muito afetiva do programa, e a primeira vez que vi um beijo gay foi assistindo com minha mãe, na sala", recorda. Já Valentina diz que se lembra apenas vagamente. "Eu tinha 11 anos quando o programa começou, e nunca tinha ouvido falar em beijo na boca".

A apresentadora também entrega que já deve ter beijado algum sapo na vida, achando que era príncipe. "Sou bem seletiva, mas já devo ter beijado sapo, sim. Beijei pela primeira vez aos 15 anos. Já tive aquela paixão de momento, de ficar apaixonada, ir para um date (encontro), se decepcionar". Questionada se participaria do programa, ela dispara: "Participaria de todos. Se me chamassem para o "De Férias com o Ex", já estaria lá", revela.



Antes de comandar a primeira temporada da atração, no ano passado, Valentina conta que recebeu a 'benção' de Daniela Cicarelli. "Nós nos falamos na primeira temporada, e ela me desejou boa sorte. Sou muito fã da Cicarelli, e lembro do "Beija Sapo" por causa dela. Fiquei superfeliz por ela ter passado o bastão para mim", destaca a artista,já integrou humorísticos como "Zorra" (2016–2020), "Tá no Ar: A TV na TV" (2017–2018) e "Vai que Cola" (2022), além de novelas e filmes.