TV Globo priorizou transmissão do Oscar 2025Reprodução

Publicado 07/02/2025 19:35

Rio - Nesta sexta-feira (07), a TV Globo bateu o martelo e definiu a programação do dia 2 de março, data em que acontece a cerimônia do Oscar 2025 e os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio. A emissora priorizou a premiação e vai celebrar as três indicações do filme "Ainda Estou Aqui" na 97ª edição do evento

fotogaleria A transmissão do Oscar será comandada por Maria Beltrão, a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio, vai acompanhar os desfiles das escolas de samba na íntegra, com flashes dos momentos mais importantes da premiação direto de Los Angeles. O sinal da TV Globo com a transmissão do evento ao vivo estará disponível no Gshow ou no G1.

O restante do Brasil passará a acompanhar ao vivo os desfiles do Rio logo após o término da cerimônia do Oscar. As escolas que já tiverem passado pela Sapucaí terão seus desfiles recuperados e exibidos na íntegra, para todo o país, ao final da transmissão ao vivo. O público que estiver fora do Rio poderá assistir aos desfiles desde o início no sinal ao vivo da TV Globo no Globoplay.

