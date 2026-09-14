Alex Escobar no 'Fantástico' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alex Escobar no 'Fantástico'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/09/2026 06:58

"Eu peguei um avião sozinho, voltando para casa e no escuro. Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha. Podia ser tudo", contou. Já no Rio de Janeiro, Alex buscou auxílio de um médico, que indicou a suspeita de miastenia gravis. Com o diagnóstico confirmado, o tumor no timo foi descoberto.



"Eu fui salvo pelo gongo, e o gongo se chama miastenia. O Felipe [Schmidt, médico] disse: 'Você tinha, acho, mais um ano de vida'. Eu poderia morrer de infarto sem saber que eu tinha um tumor", revelou.

Questionado sobre o trabalho, Escobar comentou que pretende retornar de maneira gradual. "Nesta segunda-feira, dia 14, vou voltar gravando offs... Esse é o combinado. Devo gravar ao longo da semana alguns pilotos para ver como eu vou reagir. Se tudo der certo, espero que no dia 21 eu volte a aparecer. Me dispus a me expor", declarou.

"Peço, que caso aconteça no ar, ao vivo, de novo algo parecido, que vocês compreendam. Entendam que isso vai passar, pois os médicos dizem que vamos ter um ajuste de medicamento, e não terei mais sintomas. Esse momento ainda não chegou totalmente ainda. Eu vou voltar [para a televisão], ainda estou sujeito a acontecer algo parecido com o que aconteceu no 'Encontro'. Não vou sair de frente da câmera, eu vou continuar falando, só vou precisar de 30 segundos para que tudo volte ao normal, não se assustem", completou o jornalista.

Confira:

Depois de um susto, ao vivo, durante a cobertura da Copa do Mundo, nosso colega Alex Escobar acabou descobrindo uma doença rara. Veja o bate-papo com Maju Coutinho para o #Fantástico pic.twitter.com/QhlthTM9jB — Fantástico (@showdavida) September 14, 2026

'Passo enorme'

Nesta segunda, Escobar mostrou a volta ao trabalho. "Hoje eu estou voltando a conviver com essa sala e com esse microfone. Por enquanto, só gravando o que a gente chama de off, que são os textos que a gente grava aqui na cabine para ilustrar as imagens e fazer as reportagens que vocês veem sempre no Globo Esporte. Para mim, já significa demais", afirmou ele em um vídeo publicado no Instagram.

"Vocês não imaginam minha alegria de estar nesse ambiente, de estar produzindo, me sentindo útil e voltando ao convívio dos amigos do Globo Esporte. Por enquanto, a Duda Dalponte continua no comando do pagode. Ela tem feito muito bem por sinal. Vou devagarzinho e, qualquer hora, eu assumo lá de novo a apresentação. Estou muito feliz. Passo enorme dentro de tudo que vivi recentemente", acrescentou.