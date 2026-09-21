’Por Você’ marca estreia de Laura Luz em novelas - Divulgação/Lúcio Luna

’Por Você’ marca estreia de Laura Luz em novelas Divulgação/Lúcio Luna

Publicado 21/09/2026 05:00

Aos 23 anos, Laura Luz conquistou o público como Glorinha de "Por Você" , novela das 19h da TV Globo. Na trama, a adolescente sofre com a morte da mãe, Juli (Lucy Ramos), em um acidente de carro e passa a viver com Bela (Sheron Menezzes), a melhor amiga da enfermeira. A personagem é irmã de Ítalo (Fabrício Assis), Samuca (Kadu Spinola) e Peixe (Cauê Campos).

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"A minha construção para a personagem foi através de sensoriais, onde pude descobrir a vida da personagem, uma preparação com a Thais Mansano, com quem gosto de me preparar individualmente, e uma com a Ana Kfouri, a preparadora da novela. Os exercícios me ajudaram a experienciar memórias sensorialmente, o que construiu o luto e a ligação com os meninos dentro de mim, além dos exercícios em conjunto para a formação familiar", conta.

Antes da trama estrear na televisão, a emissora lançou uma novelinha vertical com 20 capítulos que mostrou um pouco da rotina da família antes da tragédia. "Eles puderam ver minha personagem lidando com um luto diferente, um luto que muitas pessoas enfrentam no Brasil: o abandono parental. Vemos a esperança enquanto ainda há um colo materno e um sentimento de pertencimento dentro dela, algo que muda com o falecimento da mãe".

Diante do luto precoce, Glorinha é a primeira entre os filhos de Juli a aceitar o apoio da protagonista. "Ela já gostava da Bela por entender que ser uma mulher preta é ter a necessidade de lutar uma batalha por dia, além de sempre ter visto nela um exemplo a ser seguido. Ela enxerga o esforço da Bela e vê uma oportunidade de não precisar segurar o mundo nas costas sozinha. É como se agora ela entendesse que tem uma amiga e permissão para sentir o que precisa".



A ligação mais forte de Glorinha é com o irmão gêmeo, Ítalo, vivido por Fabrício Assis. "Fizemos a preparação juntos com a Ana, o que nos ajudou muito, mas sempre tivemos essa ligação e essa irmandade. Foi fácil construir esse relacionamento porque nos sintonizamos logo de cara e fico feliz de ver que isso é perceptível em cena", revela.

Apesar disso, os dois têm personalidades opostas. Enquanto o rapaz encara conflitos internos com a própria identidade, Glorinha se destaca pela determinação no judô e sonha em ser campeã. "Tive aulas de judô, e o acompanhamento do sensei Daniel e da minha dublê, Suellen, é constante durante as cenas de luta e preparação. Foi um desafio maravilhoso com um resultado muito satisfatório para mim. Me colocou fisicamente em outro local para viver a personagem", diz.

As diferenças entre os quatro filhos de Juli ficaram claras na sequência em que Peixe arma a fuga da casa de acolhimento após Vanessa (Alinne Moraes) denunciar a situação irregular dos irmãos no apartamento de Bela para o Conselho Tutelar. A atriz destaca que os personagens irão passar por experiências de amadurecimento.

"Acredito que no decorrer da novela nós vamos passar por diversas situações transformadoras e essa é uma delas. O Dino Cantelli, a Juliana Peres e o corpo de roteiristas escrevem muito bem e dá para ver a cada cena como cada irmão lida de uma forma diferente com suas emoções. Vocês podem esperar embate, verdades na cara e peguem o lencinho. Estou animada para essa fase", adianta.

Em sua primeira novela, Laura Luz comenta a experiência de integrar "Por Você" junto de nomes já consolidados na teledramaturgia brasileira. "Uma honra e uma lição constantemente. Estar com a Sheron e a Lucy diariamente vem me ensinado muito sobre posicionamento e escuta, além das lições artísticas. No nosso elenco temos precursores honráveis e é maravilhoso trocar com Renata Sorrah, Antônio Pitanga, Alinne Moraes, dentre outros".

A atriz fala da estreia após trabalhos em produções do streaming como "Mila no Multiverso", do Disney+, e "Dr4g0n", do Globoplay. "Uma das principais mudanças é a diferença de ritmo de gravação e na preparação. Em novela gravamos mais de dez cenas por dia, enquanto em séries e filmes gravamos seis cenas, no máximo. Outra diferença é conseguir acompanhar o que o público está achando durante as gravações, o que está sendo maravilhoso pela boa repercussão da novela e da personagem", afirma.